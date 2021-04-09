Tatile çıkacaklara 'kopya otel faturası' uyarısı

09 Nisan 2021 Cuma, 11:01

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bulunan marka bilinirliği yüksek bazı otellerin başı dolandırıcılarla dertte. Kim olduğu belirsiz, yurtdışı merkezli olduğu iddia edilen bazı dolandırıcılar, yüksek fiyatla oda satan, marka bilinirliği yüksek Bodrum ve çevre tatil yerlerinde bulunan bazı otellerin, internet sitelerini birebir kopyaladı.

Bu kişiler otellerin resmi internet sitesinin uzantılarına benzer adresler aldıktan sonra kampanyalar hazırlayarak dolaşımı sokuyorlar. Dolandırıcılar daha sonra hazırladıkları siteleri ve kampanya görsellerini sosyal medyada dolaşıma sokarak birçok mağdur yaratmaya başladı. Şu Ana kadar Bodrum'da 30’a yakın otelin internet sitesi dolandırıcılar tarafından kopyalanmış durumda. 'Oltalama' yöntemiyle tatil satmaya çalışan dolandırıcıların, Bodrum’un yanı sıra başta Antalya olmak üzere birçok tatil bölgesinde benzer yöntemleri devreye soktukları anlaşıldı.

BOTAV'DAN UYARI GELDİ!

BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, sektörü zor durumda bırakan dolandırıcılık yöntemine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşlara dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulunan Ceylan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu:

"Yeni dönemde pandeminin etkisiyle zorlu bir kış geçirdik dolayısıyla vatandaşlarımız pandemi sonrası tatili dört gözle bekliyorlar. Bu durumu kötü bir şekilde değerlendirmek isteyen dolandırıcılar da iş başında. Özellikle büyük yıldızlı otellerin veya marka otellerin alan adlarını çok küçük harfleriyle oynamak suretiyle, birebir kopya etmek formülünü kullanarak sahte rezervasyonlar almaya çalışıyorlar. Bu geçen senelerde de gündeme gelen bir konuydu. Pandemi nedeniyle bu tür girişimler oldukça çoğalmış durumda. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 30’a yakın site var. Bu siteleri hem firma bazında hem de site bazında Bodrum olarak takip ediyoruz. Ama burada vatandaşlarımıza çok büyük görev düşüyor bu sitelerin tespit edilmesi ve takip edilmesi konusunda. Vatandaşlarımızın yaz tatillerinin kötü geçmemesi için özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Bu tür girişimler hakkında firmalara düzenli bilgi verip takibini yapıyoruz. Aynı zamanda da internet ortamında Google aracılığıyla bunların bildirimlerini yapıyoruz. Tabi bunlar ufak değişiklikler yaparak yine ortaya çıkıyorlar. Burada en önemlisi tatillerimizin ve turizmcilerimizin bu tip sitelere karşı uyanık olmaları, girdikleri internet sitelerinin telefonlarını, adreslerini ve yönlendirildikleri bağlantıları kontrol etmeleri gerekiyor.”

BODRUM DİJİTAL DÜNYASINDA OLACAK!

BOTAV’ın çalışmaları hakkında da kısa bir açıklama yapan Ceylan, Bodrum’un yurt dışında tanıtımına önem verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“BOTAV olarak Bodrum’un doğru anlatılmasıyla ilgili bir takım çalışmalarımız var. Bodrum’un yurt dışına doğru anlatılmasıyla ilgili Bodrum'da hem yabancı hem de yerli gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerini ağırlamaya ve Bodrum’u anlatmaya devam ediyoruz. Ayrıca ‘Visit Bodrum’ adında bir dijital projemiz var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayında kullanımda olacak. Bodrum haziran ayından itibaren dijital ortamda BOTAV’ın güvencesiyle yerli ve yabancı turistlere en doğru en güvenilir bilgiler verecektir. Yine önümüzdeki dönemde 3 bin 500 yıllık tarihe sahip olan Bodrum’a özel müzeler kazandıracak projemiz de var. Aynı zamanda da yine uluslararası arenada temsili yeti en yüksek seviyeye çıkaracak organizasyonlar da devam ediyor. Örneğin Bodrum Rallisi de gerçekleştirilecek. Belki de Türkiye’nin en kalabalık rallisi de olacak.”