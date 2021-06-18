TAV, KAP'a bildirdi: Kuzey Makedonya hükümeti ile anlaşma sağlandı
TAV Havalimanları Holding Kuzey Makedonya hükümeti ile şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49.7 milyon avro yatırım yapmak için anlaştı.
TAV'dan KAP'a yapılan açıklmada, söz konusu yatırım tutarının, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile şirket arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçeceği belirtildi.
TAV hisseleri saat 1026'da %0.8 yükselişle 28.08 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.54 artıda.
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