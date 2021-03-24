Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"
A Milli Takımımızda Taylan Antalyalı, Hollanda maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Antalyalı, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım" dedi.
A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta ilk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında konuştu.
Çok heyecanlı olduğunu belirten Taylan, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz. Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.
Taylan Antalyalı'nın maç sonu paylaşımı...
Hayalini kurduğum Milli Takım formasını tekrar giymek büyük bir onurdu. Süper bir galibiyet ile, çok iyi bir başlangıç yaptık! Tebrikler takım @MilliTakimlar pic.twitter.com/KxazGyrDyi— Taylan Antalyalı (@Tantalyali48) March 24, 2021
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