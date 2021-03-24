Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"

24 Mart 2021 Çarşamba, 23:32

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta ilk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Taylan, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz. Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.

Taylan Antalyalı'nın maç sonu paylaşımı...







