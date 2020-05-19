Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven tutuklanma talebiyle sevk edildi

19 Mayıs 2020 Salı, 18:55

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, tutuklama talebi ile sorgu hakimliğine sevk edildi. Avukatlarından alınan bilgiye göre savcılık sorgusu biten Kulaçoğlu ve Gülseven, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Suç işlemeye tahrik, suçluyu övme" gerekçesiyle gözaltına alınan Kulaçoğlu ve Gülseven'in, avukatı Tamer Doğan yaptığı paylaşımda "Müvekkillerimiz Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilmiştir. " dedi.

"HENÜZ TUTUKLANMA GİBİ BİR KARAR YOK"

Kulaçoğlu ve Gülseven'in henüz tutuklanmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Doğan, "Henüz tutuklanma gibi bir karar yok. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Savcılık sorgusu bitti ve savcı tutuklanmaları talebiyle müvekkillerimizi sevk etti. Şimdi orada savunma yapacaklar" dedi.

