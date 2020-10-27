Taylor Swift'in yeni albümü 'Folklore' satış rekoru kırdı!

Taylor Swift'in yeni albümü "Folklore", 1 milyon albüm satışına ulaştı. Albüm, 2020’de 1 milyon albüm satışına ulaşan ilk albüm oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 14:34
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Taylor Swift, Reuters

Taylor Swift'in 24 Temmuz 2020'de yayımlanan sekizinci stüdyo albümü "Folklore", 2020’de ABD’de 1 milyon albüm satışına ulaşan ilk albüm oldu.

Nielsen şirketinin verilerine göre, Billboard 200 listesinde sekiz hafta boyunca birinci sırada yer alan albüm, 22 Ekim haftasındaki sayımda ABD’de 57 bin kopya sattı. Böylece Folklore albümünün toplam satış rakamı 1 milyon 38’e ulaştı.

"Folklore" albümü 24 Temmuz’da çıkar çıkmaz Billboard 200 listesine birinci sıradan girmişti.

Sanatçının 2019’da çıkardığı bir önceki albümü "Lover", 2019’da bir milyonluk satış barajını aşan tek albüm olmuştu.


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