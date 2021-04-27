TBB: Uzaktan banka hesabı 1 Mayıs'tan itibaren açılabilecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların 1 Mayıs'tan itibaren, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceklerini duyurdu.
TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"in, 1 Nisan'da Resmi Gazete’de yayımlandığı anımsatıldı ve şöyle denildi:
"Söz konusu düzenleme ile bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecektir. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin Faydalı Bilgiler bölümünden ulaşılabilmektedir."
Video Haberler
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
En Çok Okunan Haberler
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Tam kapanmadaki 'kilit nokta'yı açıkladı
- Sedat Peker’in toplattığı kitap