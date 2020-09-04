TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'idam' açıklaması: İdam olmalı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.
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