TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'idam' açıklaması: İdam olmalı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

AA
04 Eylül 2020 Cuma, 16:06
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi. 

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