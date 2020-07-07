TBMM Başkanlık seçimi için 2. tur oylama tamamlandı

07 Temmuz 2020 Salı, 17:44





TBMM Başkanlığı seçiminde; AKP'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. AKP adayını destekleyecek olan MHP ise aday göstermedi. Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre, TBMM Başkanlığı seçimi, gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDI

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AKP'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı. İlk tur oylamasında adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 2'nci tur oylamasına geçildi.

2. TUR OYLAMASI BİTTİ

Gizli yapılan 2.tur oylamada Mustafa Şentop (AKP) 329, Haluk Koç (CHP) 133, Erol Katırcıoğlu (HDP) 53, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 36 2. tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 3. Tur oylamaya geçildi.