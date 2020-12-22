TBMM kürsüsünde iktidara seslenen esnaf cebinden çıkardığı 11 kredi kartını gösterdi, isyan etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il il dolaşarak esnafı dinleyip sorunlarını not alarak Meclis'te gündeme taşıyor. Akşener, bu kez grup konuşmasında kürsüyü esnafa bıraktı. Esnaf Derneği Temsilcisi Turgut Uslu, cebinden çıkardığı 11 tane kredi kartını göstererek, "Dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur" sözleriyle isyan etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il il dolaşarak esnafı dinleyip sorunlarını not alarak Meclis'te gündeme taşıyor. Akşener, bu kez grup konuşmasında kürsüyü esnafa bıraktı. Esnaf Derneği Temsilcisi Turgut Uslu, cebinden çıkardığı 11 tane kredi kartını göstererek, "Dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur" sözleriyle isyan etti.
Akşener, TBMM grup konuşmasında kürsüyü Esnaf Derneği Temsilcisi Turgut Uslu'ya bıraktı. Uslu, kürsüye çıkarkan annesinin yazmasını Akşener'e hediye etti. Akşener de teşekkür ederek aldığı yazmayı boynuna taktı. Uslu, sıkıntılarını şu sözlerle anlattı:
"MALIMIN SAHİBİ BANKA”
Bu dar ve ekonomik gerileme sonucuyla bugünkü darlığa düştük. Kredi teşviki gibi imkanlar, partili olma öncülüğüne göre değerlendirilmiştir. 20 metrekarelik dükkanımda beş SSK'lı çalışanımla ekmek paramızı bölüşme gayretindeyiz. Geçen yıla göre altından kalkamayacağımız hale geldik. Kredi kartı ile yaşama gibi bir netice ile karşı karşıya kaldık. 5 bankanın aracımı evimi hipotek ettirerek 11 tane kredi kartı ile. Dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur.
“PİYASA YERLE YEKSAN OLACAK”
Bu zor dönemde asgari hayatın devamı için hükümeti ve devletimizi 'milletimizi yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle makul destek ve çözüm sunmaz ise esnafa verdiği 500 liralık yardım ile bu piyasa yerle yeksan olacaktır. Ankara'nın her noktasında boş dükkanlar, boş raflar ve işsiz esnaf var. Esnafın durumu bu haldeyken, vatandaş 22 milyon icra dosyası ile boğuşurken, Somali'ye, Ukrayna'ya nakit yardımı, 121 ülkeye tıbbi ve insani yardım yapan devletimiz, kendi vatandaşlarına esnafına yaptığı yardım ve destek paketlerini mutlaka gözden geçirmelidir."
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı