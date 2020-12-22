TBMM kürsüsünde iktidara seslenen esnaf cebinden çıkardığı 11 kredi kartını gösterdi, isyan etti

22 Aralık 2020 Salı, 13:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il il dolaşarak esnafı dinleyip sorunlarını not alarak Meclis'te gündeme taşıyor. Akşener, bu kez grup konuşmasında kürsüyü esnafa bıraktı. Esnaf Derneği Temsilcisi Turgut Uslu, cebinden çıkardığı 11 tane kredi kartını göstererek, "Dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur" sözleriyle isyan etti.

Akşener, TBMM grup konuşmasında kürsüyü Esnaf Derneği Temsilcisi Turgut Uslu'ya bıraktı. Uslu, kürsüye çıkarkan annesinin yazmasını Akşener'e hediye etti. Akşener de teşekkür ederek aldığı yazmayı boynuna taktı. Uslu, sıkıntılarını şu sözlerle anlattı:

"MALIMIN SAHİBİ BANKA”

Bu dar ve ekonomik gerileme sonucuyla bugünkü darlığa düştük. Kredi teşviki gibi imkanlar, partili olma öncülüğüne göre değerlendirilmiştir. 20 metrekarelik dükkanımda beş SSK'lı çalışanımla ekmek paramızı bölüşme gayretindeyiz. Geçen yıla göre altından kalkamayacağımız hale geldik. Kredi kartı ile yaşama gibi bir netice ile karşı karşıya kaldık. 5 bankanın aracımı evimi hipotek ettirerek 11 tane kredi kartı ile. Dükkandaki malımın sahibi banka, şu anda dükkanımın mülkiyet sahibi de acil kamulaştırmayla mülkiyetimi elimden alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'dur.

“PİYASA YERLE YEKSAN OLACAK”

Bu zor dönemde asgari hayatın devamı için hükümeti ve devletimizi 'milletimizi yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle makul destek ve çözüm sunmaz ise esnafa verdiği 500 liralık yardım ile bu piyasa yerle yeksan olacaktır. Ankara'nın her noktasında boş dükkanlar, boş raflar ve işsiz esnaf var. Esnafın durumu bu haldeyken, vatandaş 22 milyon icra dosyası ile boğuşurken, Somali'ye, Ukrayna'ya nakit yardımı, 121 ülkeye tıbbi ve insani yardım yapan devletimiz, kendi vatandaşlarına esnafına yaptığı yardım ve destek paketlerini mutlaka gözden geçirmelidir."