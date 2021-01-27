TBMM'deki ziyaretçi yasağı uzatıldı

TBMM'de, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:21
TBMM'deki ziyaretçi yasağı uzatıldı
Abone Ol google-news

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler