TCDD'deki tasfiye kararlarının objektif olmadığı saptandı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

AKP döneminde ihalelerde yaşanan keyfi uygulamalar; tasfiyeye ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte bu alanda da kendini gösterdi. Sayıştay; TCDD’nin 2019’da tasfiyeye ilişkin yapılan başvurularda objektif olmayan ve gerekçelendirilmeyen kararların alındığını belirledi.

Sayıştay; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşüne karşın bazı taleplerin kabul edildiğini, bazı taleplerin ise kabul edilmediğini ortaya koydu.

TCDD; tasfiye talebinde bulunan 39 yatırımın 26’sını uygun buldu. Ancak 26 yatırım içinde yer alan 5 yatırım hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirmesi dikkat çekti.

Sayıştay; tasfiye kararlarında herhangi bir açıklama ya da gerekçeye yer verilmediğine işaret ederek; “İdarenin takdir yetkisi sınırsız olmayıp anayasa ve yasalarda belirlenen temel ilkelere uygun olarak kullanılmalı” görüşünü vurguladı. Sayıştay; tasfiye kararlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre ve kararların da bu kriterler doğrultusunda gerekçelendirilerek alınması gerektiğini önerdi.

DÜZENLEME YAPILDI

2018 yılından bu yana ekonomik krizin de etkisiyle kur artışı gibi girdi maliyetlerinde yaşanan olağanüstü artışlar nedeniyle bazı kamu yatırımları tamamlanamamış ve yarım kalmıştı. Bu kapsamda Ocak 2019 tarihinde TBMM’de hayata geçirilen tasfiye uygulamasıyla yarım kalan kamu yatırımlarına ilişkin ihalelerin tasfiye edilmesi ve yatırımların çürümemesi amaçlanmıştı.

Söz konusu mevzuata göre; kur krizinin yaşandığı 31 Ağustos 2018 tarihinden önce gerçekleşen ihalelerde imalat girdilerinin fiyatlarında yaşanan beklenmedik artışlar nedeniyle yarım kalan yatırımların üçüncü bir kişiye devredilmesi ya da tasfiye edilmesi ve bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınması düzenlendi.

CHP’Lİ AKIN’DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın “Bu iktidarın her yerini yandaşlar sarmış durumda. Yandaşlar kendilerini şimdi de ihalelerden sonra, tasfiyelerde de gösterir oldu. İktidar da ihalelerde uyguladığı keyfiliği bir adım öteye taşıyıp tasfiyelerde de gösteriyor. Yarım kalan kamu yatırımlarının çürümemesi için uygulanan düzenlemede tasfiye kararının hangi kriterlere göre verildiği belli değil. Artık ihale almak için gereken yandaş olma kriteri, ihalenin tasfiye edilmesinde de geçerlidir. Ve bu da Sayıştay raporuyla tescillenmiştir” dedi.