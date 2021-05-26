TCG AKIN'da rahatsızlanan Caner Ülüğ şehit oldu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:00

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Mayıs 2021 tarihinde rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız gemide yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 25 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.