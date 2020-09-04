TCMB: Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek

Merkez Bankası: Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı. Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 10:38
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Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda öne çıkanlar şöyle;

-Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu.

- Eğitim hizmetlerinde KDV indirimi önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebilir.

- Enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korudu, hizmet grubunda arttı.

- Enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korudu, hizmet grubunda arttı.

- Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayıldı.

- Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek.

- Döviz kuru ve emtia fiyatındaki gelişmeler Yİ-ÜFE'deki artışta etkili oldu.

- Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı.


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