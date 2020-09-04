TCMB: Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek
Merkez Bankası: Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı. Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayıldı.
Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda öne çıkanlar şöyle;
-Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu.
- Eğitim hizmetlerinde KDV indirimi önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebilir.
- Enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korudu, hizmet grubunda arttı.
- Enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korudu, hizmet grubunda arttı.
- Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayıldı.
- Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek.
- Döviz kuru ve emtia fiyatındaki gelişmeler Yİ-ÜFE'deki artışta etkili oldu.
- Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı.
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