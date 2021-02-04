TCMB verileri ortaya koydu: Yabancı hissede 5 ayın en sert çıkışını yaptı

04 Şubat 2021 Perşembe, 14:48

Yabancı yatırımcılar 29 Ocak haftası itibariyle nette 494 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle Ağustos ayından bu yana hisse tarafında en yüksek yabancı çıkışı kaydedildi

Tahvil tarafında ise yabancıların 29 Ocak haftasında alım tarafında olduğu görüldü. Buna göre bu haftada yabancı yatırımcılar nette 419 milyon dolarlık tahvil aldı.

Böylelikle toplamda yabancıların net menkul kıymet satımı 29 Ocak haftasında yaklaşık 75 milyon dolar oldu. Yılbaşında bu yana bakıldığında ise hisse ve tahvil tarafında 633 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.