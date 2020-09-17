TCMB'den açıklama: Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

17 Eylül 2020 Perşembe, 10:10

Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 10.2 artarak 8.4 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.9 artarak 21.5 milyar dolara çıkarken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18.7 azalışla 11.1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15 artışla 15.7 milyar dolara yükselirken, ithalat borçları, yüzde 8.9 azalarak 46.1 milyar dolara indi.

Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 176.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu stokun 15.9 milyar dolarlık bölümü, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23.9, Merkez Bankası’nın yüzde 11.4, özel sektörün ise yüzde 64.7 payı bulunuyordu.