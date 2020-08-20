TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1.2 milyar dolar düştü

20 Ağustos 2020 Perşembe, 14:42

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 14 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 46 milyar 594 milyon dolardan 45 milyar 378 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 216 milyon azaldığı anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara düştü. Böylece toplam rezervler ise 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara seviyesine yükselmiş oldu. Böylece, toplam rezervler 3 milyar 630 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki gerileme 2 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.