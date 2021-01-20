Tecavüz davasında tanıktan çelişkili ifadeler

Mersin’de 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Salih D.’nin lehine tanıklık yaparak tahliyesini sağlayan yeğeni Fırat D.’nin mahkemede söyledikleri için pişman olduğu iddia edildi. Mağdur Sevim D, tanık Fırat D’ye ait “Çok pişmanım. Elimde ses kayıtları var. Abla bu namussuz yapmış, ben anladım” şeklindeki ses kaydını mahkemeye sunacağını açıkladı.

Kübra Köklü
20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00
Tecavüz davasında tanıktan çelişkili ifadeler
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Mersin’de Salih Dayan, 3 kızına, baldızına ve erkek kardeşinin kızına yıllarca sistematik bir şekilde tecavüz ettiği ve çocuklarının annesi S.A’yı fuhuşa zorladığı iddiaları üzerine tutuklanmıştı. 14 Temmuz 2020 tarihinde Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada amcasının lehine tanıklık yapan Fırat D., “3 kız kardeş babalarından para almak için istismara uğradıklarını söylüyorlar. Bu olay gerçek değildir. Bunların hepsi iftiracı ve dolandırıcılar” ifadelerini kullandı. Salih D., bir sonraki duruşmada tehliye edilirken mağdurlardan Sevim D., bir sonraki duruşmada tanık Fırat D.’ye ait ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını söyledi. Ses kayıtlarında Fırat D, “Mahkemede Salih D’nin yanında olduğum için çok pişmanım. Abla, bu namussuzluk yapmış, ben anladım. Bu adam benim annemi ve babamı da kandırdı. Bütün deliller bende mevcut. Bu saatten sonra ben, sizin yanınızda duracağım. 9 aydır Salih D’nin yanında kalıyorum. Her yaptığı usulsüzlükleri biliyorum” ifadelerini kullandı. 

Sevim D’nin ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını açıklaması iki aile arasında tartışmaya neden oldu. Ses kaydındaki beyanlarını kabul etmeyen Fırat D, “Amcam Salih D.’den para istedim ama vermedi. Bende sizi arayıp bunları söyledim” dedi. Fırat D.’nin çelişkili beyanlarına tepki gösteren mağdurların kardeşi Serdar D., evinin yakınlarında havaya ateş açtı. Serdar D, şikayet üzerine “silahla tehdit etmek” suçundan tutuklandı.


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