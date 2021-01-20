Tecavüz davasında tanıktan çelişkili ifadeler
Mersin’de 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Salih D.’nin lehine tanıklık yaparak tahliyesini sağlayan yeğeni Fırat D.’nin mahkemede söyledikleri için pişman olduğu iddia edildi. Mağdur Sevim D, tanık Fırat D’ye ait “Çok pişmanım. Elimde ses kayıtları var. Abla bu namussuz yapmış, ben anladım” şeklindeki ses kaydını mahkemeye sunacağını açıkladı.
Mersin’de Salih Dayan, 3 kızına, baldızına ve erkek kardeşinin kızına yıllarca sistematik bir şekilde tecavüz ettiği ve çocuklarının annesi S.A’yı fuhuşa zorladığı iddiaları üzerine tutuklanmıştı. 14 Temmuz 2020 tarihinde Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada amcasının lehine tanıklık yapan Fırat D., “3 kız kardeş babalarından para almak için istismara uğradıklarını söylüyorlar. Bu olay gerçek değildir. Bunların hepsi iftiracı ve dolandırıcılar” ifadelerini kullandı. Salih D., bir sonraki duruşmada tehliye edilirken mağdurlardan Sevim D., bir sonraki duruşmada tanık Fırat D.’ye ait ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını söyledi. Ses kayıtlarında Fırat D, “Mahkemede Salih D’nin yanında olduğum için çok pişmanım. Abla, bu namussuzluk yapmış, ben anladım. Bu adam benim annemi ve babamı da kandırdı. Bütün deliller bende mevcut. Bu saatten sonra ben, sizin yanınızda duracağım. 9 aydır Salih D’nin yanında kalıyorum. Her yaptığı usulsüzlükleri biliyorum” ifadelerini kullandı.
Sevim D’nin ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını açıklaması iki aile arasında tartışmaya neden oldu. Ses kaydındaki beyanlarını kabul etmeyen Fırat D, “Amcam Salih D.’den para istedim ama vermedi. Bende sizi arayıp bunları söyledim” dedi. Fırat D.’nin çelişkili beyanlarına tepki gösteren mağdurların kardeşi Serdar D., evinin yakınlarında havaya ateş açtı. Serdar D, şikayet üzerine “silahla tehdit etmek” suçundan tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
Video Haberler
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi