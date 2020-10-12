Tedaviler aksıyor
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgınının Kas Hastaları Üzerindeki Etkisi” anketine göre, kas hastalığına yönelik tedavilerin aksadığını düşünenlerin oranı yüzde 73; aldıkları rehabilitasyon hizmetinde aksaklık yaşandığını düşünenlerin orası ise yüzde 81. Yine ankete göre, ihtiyaç duyulmasına karşın katılımcıların yüzde 63’ü psikolojik danışmanlık alamadığını, yüzde 77’sinin de evde bakım hizmetine erişemediğini belirtti.
Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in başkanlığını yaptığı Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından yapılan anketin sonuçları dün açıklandı. Kas hastası ve ailelesi 114 kişi üzerinde yapılan online ankette katılımcılara 43 soru yöneltildi. Ankette, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığınız aksaklıkların kas hastasıysanız sizin ya da bakımından sorumlu olduğunuz kişinin sağlığını ne oranda tehdit ettitiğini düşünüyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 62.7’si aksaklıkların kas hastası bireyin sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.
TERAPİLER DE AKSADI
Covid-19 salgını başladığından beri kas hastalıklarıyla ilgili alınan rehabilitasyon hizmetlerinde aksaklık yaşanıp yaşanmaması yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 77.7’si kas hastalığı nedeniyle alınan ergoterapi, konuşma terapisi, fizik tedavi, masaj vb. rehabilitasyon hizmetlerinin tamamen iptal edildiğini, askıya alındığını ya da ertelendiğini belirtti. Yanıtlar değerlendirildiğinde önceden rehabilitasyon hizmeti alan kas hastalarının yüzde 81’inin salgın nedeni ile aksaklık yaşadığı ortaya çıktı.
HASTENEYE GİDEMİYORLAR
Anket sonucuna göre, salgın öncesi, kas hastalığı ile ilgili olarak hastanede tedavi alanların yüzde 73’ü tedavilerinin aksadığını ifade belirtti. “Coronavirüs bulaşabilir endişesi, kas hastası iseniz sizin ya da bakımını üstlendiğiniz kas hastası bireyin hastaneye gitmemesine yol açtı mı” sorusuna ise katılımcıların yüzde 78.1’i evet yanıtını verdi. Anket sonucuna göre, evde bakım, hemşire desteği ihtiyacının Covid-19 salgını ile sekteye uğradığı da ortaya çıktı. Ankete göre, bu desteğe ihtiyaç duymasına rağmen salgından önce ve şimdi bu hizmeti alamayanların (yüzde 76.9) çoğunlukta olduğu görüldü.
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