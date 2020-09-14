Tedavisinin tamamlandığı söylenerek evine gönderilen yurttaş 1 saat sonra yaşamını yitirdi
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Bektaş Kaya koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 10.00’da tedavisinin tamamladığı söylenerek evine gönderildi. Kaya, evine geldikten 1 saat sonra yaşamını yitirdi.
Kaya’nın cenazesi sabahtan bu yana evde bekletiliyor. Kaya’nın durumunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin cenazeyi almak için araç dahi gönderilmediğini söyledi.
"CENAZELER BEKLİYOR"
Ağbaba, “Pandemi dönemini iyi yönettiğini söyleyenler bir cenazeyi gömmekten aciz. Bu Türkiye’nin gerçeğidir. Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde cenazeler bekliyor. İnsan utanç duyuyor. Ailenin tamamı korona olmuş durumda. Aradan 7 saat geçmesine rağmen cenaze bekliyor” diye konuştu.
Ağbaba'nın açıklamasından sonra saat 19.00'dan sonra ekiplerin gelerek cenazeyi evden aldıkları bildirildi.
Video Haberler
- Jet hızıyla silinen videoyu Özel paylaştı
- Sosyal medya fenomenin videosuna büyük tepki yağdı!
- ABD'de siyah ailelerden 'ırkçılıktan arındırılmış kent'
- Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
- ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu
- Programa damga vurdu: 'Emperyal gazozu mu diyeceğiz?'
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı