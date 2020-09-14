Tedavisinin tamamlandığı söylenerek evine gönderilen yurttaş 1 saat sonra yaşamını yitirdi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 21:56

Kaya’nın cenazesi sabahtan bu yana evde bekletiliyor. Kaya’nın durumunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin cenazeyi almak için araç dahi gönderilmediğini söyledi.

"CENAZELER BEKLİYOR"

Ağbaba, “Pandemi dönemini iyi yönettiğini söyleyenler bir cenazeyi gömmekten aciz. Bu Türkiye’nin gerçeğidir. Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde cenazeler bekliyor. İnsan utanç duyuyor. Ailenin tamamı korona olmuş durumda. Aradan 7 saat geçmesine rağmen cenaze bekliyor” diye konuştu.

Ağbaba'nın açıklamasından sonra saat 19.00'dan sonra ekiplerin gelerek cenazeyi evden aldıkları bildirildi.