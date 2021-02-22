TEİ'de tarikat yapılanması iddiası: "Vakıf üyeleri müdür yapılıyor, villalarda ikamet ettiriliyor"

22 Şubat 2021 Pazartesi, 09:41

AirportHaber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık, son dönemde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de (TEİ) tarikat yapılanmasına gidildiği iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili yazısında "Son bir aydır TEİ yönetiminin tarikatlaşma yönünde bir çalışma içerisinde olduğuna dair sürekli bir mail bombardımanı altındayım. Bir vakıftan bahsediliyor ve o vakıf aracılığı ile tarikat yapılanmasına gidildiğinden bahisle bazı bilgiler ve belgeler naklediliyor" diyen Kıdık, kurumda yaşandığı belirtilen durumu şu ifadelerle anlattı:

"İddialar, iddialar.

Tabii bahsedilen vakıf var. Adı Gaye Vakfı. Açılımı Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı Kurucusu Prof. Mustafa Cevat Akşit.

Cevat Akşit’in oğlu Mahmut Faruk Akşit ise TEİ’nin en tepesindeki yani yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda genel müdürü.

Şunu net ifade edeyim. Faruk Akşit’in liyakatı kesinlikle bu görev için uygundur. Lakin etraf muamelesi iddialarına cevap vermek zorundadır.

Tabi vakıf hakkında detaylı bilgiye sahip olmamakla birlikte vakıf üyelerinin yüksek maaşlarla müdür yapıldıkları, inşaat mühendislerinin TEİ’de müdür olarak atandıkları 50-60 bin TL maaş aldıkları, villalarda ikamet ettirildikleri gibi iddialar mevcut.

Soru şu;

İnşaat mühendisi uçak motoru yapan bir kurumda hangi göreve getirilebilir?

Vakfın üst yöneticileri veya yakınları TEİ’de ayrıcalıklı görevlere getiriliyor, takım lideri veya müdür olarak işe başlatılıyor.

Açıkçası bu iddialarla ilgili ben TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit’e ulaşmak istedim. Birkaç kez aradım, özel kalemi ile görüştüm. Ancak geri dönüş olmadı, telefonlara ise hiç çıkılmadı.

Şimdi merak ediyorum. TEİ gerçekten bir çiftlik haline mi getiriliyor yoksa hayal ettiğimiz, bildiğimiz anlamda uçak motoru yapmak için çalışmalar yürütüyor mu?

Şimdilik sadece, bu kadarını yazalım sonra isim isim nasıl kayırılmalar var, nasıl liyakatsız kişilerin uçak motor üretimi yapacak şirkette hangi görevlere atanıyor yazarız."