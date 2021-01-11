Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?

11 Ocak 2021 Pazartesi, 08:43

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye gelen Sinovac aşısıyla ilgili bilgiler verdi. Altındiş, "Tek seçeneğim bu aşı olduğu için Sinovac aşısını 60 yas altı da, üstü de olsam olurdum. Öte yandan aşı olmamış gibi tüm kurallara uymaya hiç durmadan devam ederdim!" dedi.

Altındiş'in açıklamaları şöyle:

"Cin'den gelen Sinovac asisini olmali, olmamali mi?" bugunlerde en cok aldigim soru bu. Yanit vermeye calisayim. Faz III calismasinin ilk sonuclarini olumlu aciklamis her asiyi gonul rahatligi ile olabiliriz, bu asilar: Pfizer/Biontech, Moderna asisi ve Astra Zeneca asilari..

Maalesef Turkiye faz III ilk calismasini aciklamis hic bir asiyi henuz getiremedi. Dahasi Moderna ve Astra Zeneca asilarini getirmeye dair bir plan da yok. Pfizer asisinin gelecegine dair soylentiler olsa da ne zaman gelecegi belli degil, dolayisi ile elimizde tek asi Sinovac.

Sinovac asisinin faz III calismasi halen suruyor ve sirket bugune kadar asi koruyuculuguna dair hic bir aciklama yapmadi, ondan oturu elimizdeki veriler faz II calisma sonuclari, Reuters'in Brezilya faz III etkinlik haberi ve TR'de Saglik Bakanligi'nin aciklamasi ile kisitli.Sinovac asisinin faz II calismasi 18-59 yas arasinda 600 kisi ile tamamlaniyor ve cok prestijli bir tip dergisinde yayinlaniyor. 18-59 yas grubu icin asinin hem cok guclu bir antikor yaniti olusturdugu, hem de guvenli oldugu bu calismayla kanitlaniyor.

Sinovac asinin koruyucu olup olmadigini belirleyecek faz III calismasi ise Turkiye, Brezilya, Sili ve Endonezya'da suruyor. Sirket bugune kadar on sonuclari aciklamadi ve resmi bir verimiz yok. Ote yandan Reuters BR sonuclarina dayanarak asinin etkinligini % 78 olarak acikladi

Reuters'in paylastigi Sinovac faz III calismasi ilk sonuclarina gore 13000 gonullunun yarisi asilanirken, yarisi asilanmayan kontrol/plasebo grubunda kaliyor. Asi olmayan grupta 160 kisi hasta olurken, asi olan grupta 58 kisi hasta oluyor. Etkinlik % 78

60 yas ustu dahil, asilanan grupta hastalanan 58 kisiden hic birinin hastaligi agir gecirmedigi bilgisi cok onemli! Dolayisi ile bu aciklamalar dogruysa-verileri gormeliyiz- Pfizer/Moderna kadar olmasa da oldukca koruyucu ve guvenli bir asi Sinovac.

TR'de faz III calismasina dair yapilan ilk aciklama 60 yas alti 1322 kisiden. 570 kisilik asilanmamis-plasebo grubunda 26 kisi-6'si agir-hasta olurken, asilanan 752 kiside sadece 3 kisi-semptomsuz-hasta olmus Sayilar cok dusuk olsa da oldukca umut verici! Etkinlik ise % 91.25

Dolayisi ile elimizdeki bu kisitli verilerle yorum yapmak gercekten zor. Ancak Faz III calismasinin ilk sonuclari bilimsel bir rapor olarak yayinlandiginda kendimizden emin olarak bir yorum yapabiliriz. Simdi ise elimizdeki verilerin neyi isaret ettiginiz ozetleyebiliriz.Tipki faz II calismalarinda oldugu gibi Sinovac asisinin faz III calismasinin surdugu hic bir ulkede (TR, BRE, SILI, END) bugune kadar agir bir yan etki rapor edilmedi. Hem 60 yas alti, hem de 60 yas ustu bireylerde. Dolayisi ile asi oldukca guvenli gorunuyor, bu cok olumlu.

Her ne kadar kesin hukumde bulunmak icin faz III ilk sonuclari beklememiz gerekse de, hem Turkiye, hem de Brezilya'dan yapilan ilk aciklamalar asinin koruyuculugunun yuksek oldugunu gosteriyor. Brezilya calismasi bunun 60 yas ustu bireyler icin de gecerli oldugunu iddia ediyor

Maalesef devlet, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna gibi 65 yas ustunde denenmis asilari daha uzun sure getiremeyecek gibi goruluyor, sadece ve sadece 3 milyon Sinovac asisina mahkum olduk. Peki ben TR'de risk altinda bir birey olsam, tek secenegim Sinovac asisi olsa ne yapardim?

FazII sonuclari ve Faz III calismasinin surdugu ulkelerin ilk aciklamalari asinin guvenli oldugunu gosterdigi ve tek secenegim bu asi oldugu icin Sinovac asisini 60 yas alti da, ustu de olsam olurdum.Ote yandan asi olmamis gibi tum kurallara uymaya hic durmadan devam ederdim!Buraya yazdiklarimi aynen 65 yas ustu annem ve babama ve 90 yas ustunde buyukbabam ve dedeme de soyluyorum ve tek ulasabildikleri asi Sinovac asisi ise olmalarini oneriyorum zira viruse yakalanmalarinin riski cok ama cok agir! Asinin ise bir zararini ongormuyorum.

Keske Turkiye'de halk sagligini umursayan bir iktidar olsaydi ve Pfizer, Moderna, AstraZeneca gibi 65 yas ustu etkinligi kanitlanmis, guclu asilarina insanlarimiz ulasabilseydi. Ancak elimizde sadece Sinovac oldugu ve hastalik riski cok agir oldugu icin Sinovac'i oneriyorum.

Son olarak, Turkiye ve Brezilya'dan yapilan olumlu aciklamalara dayanarak, Sinovac asisinin faz III calismasinin ilk sonuclarinin da koruyuculugu kanitlayacagina inaniyorum ve umutluyum. Umarim en kisa zamanda aciklanir ve bizler de derhal asilamaya baslariz, cok gec kaldik!Duzeltiyorum 13000 kisiyi 1:1 oraninda mi dagittiklari asi ve kontrol gruplarina belirtilmemis. Hasta sayilari ve koruyuculuk verilmis sadece haberde"