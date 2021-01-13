Tekfen Holding, Azerbaycan Merkez Bankası'nın yönetim binasını inşa edecek

Tekfen İnşaat Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşaası sözleşmesi imzaladı, proje tutarı 218 milyon Avro.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 13:19
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Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın 218 milyon Avro proje tutarlı Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşaası sözleşmesini bugün imzaladığını açıkladı.

Tekfen Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, projenin yönetim binasının mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işlerini içerdiği belirtildi. 

Kaynak: Reuters


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