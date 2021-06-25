Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu.
Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.
POLİS OPERASYONA BAŞLADI
İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.
İş yeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U. gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
İlgili Haberler
- Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- CHP'li Tığlı'dan, Soylu'ya 'piknik yasağı' tepkisi: Asıl gerekçe alkollü içkiyi önlemek mi?
- Alkol yasakları, 'kademeli normalleşme'ye geçişte devam edecek
- Evlere alkollü içki servisine 17 bin lira ceza
- Alkollü içki yasağı...
- Sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' notu bulundu
- Sahte içki yine can aldı
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?