Tekirdağ'da düğünde yemekten sonra 115 hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 115 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:41
Tekirdağ'da düğünde yemekten sonra 115 hastaneye kaldırıldı
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Olay, Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçede düzenlenen bir düğüne katılanlardan çok sayıda kişi düğünde ikram edilen yemeklerden yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvuran 115 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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