Tekirdağ’da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkisinde meydana geldi.
Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki midibüs ile Şaban A.’nın kullandığı plakalı midibüs çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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