Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da, metruk iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesinin Gündoğdu ile Turgut mahalleleri arasındaki İlker Sokak'ta çıktı. Metruk tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, yandaki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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