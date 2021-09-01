Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dolu etkili oldu
Tekirdağ’da akşam saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre saat 19:00 sıralarında başlayan dolu yağışı Muratlı ilçesinde 15 dakika etkili oldu.
Tekirdağ’da dolu etkili oldu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 1, 2021
Bazı yerlere ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Dolu, ilçedeki meyve ağaçlarına da zarar verdi. 15 dakika sonra, dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.
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