Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dolu etkili oldu

Tekirdağ’da akşam saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 21:14
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dolu etkili oldu
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre saat 19:00 sıralarında başlayan dolu yağışı Muratlı ilçesinde 15 dakika etkili oldu.

Bazı yerlere ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Dolu, ilçedeki meyve  ağaçlarına da zarar verdi. 15 dakika sonra, dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. 


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