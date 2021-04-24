Tel Abyad'a bombalı araç götüren Suriyeli Selam anlattı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:02

Geçen yıl şubat ayında Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Tel Abyad kasabasındaki bombalı araç saldırısının faili 36 yaşındaki Amin el Selam, yerel halkın hangi yöntemlerle ''bombacı'' yapıldığını anlattı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonla yakalanarak Suriye'de yargılanmaya başlanan el Selam, biri arabayla diğeri motosikletle yaptığı iki bombalı saldırı karşılığı YPG'nin kendisine para teklif ettiğini söyledi. Geçimini çobanlık yaparak sağladığını ama son yıllarda mali durumunun bozulduğunu belirtti.

2 BİN 500 DOLARA BOMBALI ARAÇLARI ÇARŞIYA TAŞIDI

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre; El Selam, Rakka'ya bağlı Tel al Şam kasabasında doğdu. Bu kasaba, 2016'dan bu yana ana omurgasını PKK'nin Suriye'deki silahlı kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında. Geçen yıl, YPG mensuplarının bir tanıdığı vasıtasıyla kendisine ulaştığını ve bir aracı yerleşim yerine park etmesi karşılığında para teklif ettiğini söyleyen El Selam, "Bir ay boyunca beni ikna etmeye çalıştılar. 'Geçindirmek zorunda olduğun bir ailen var' dediler. Sonunda ikna oldum" dedi.

YPG, bombalı araçları götürmek için El Selam'la 2 bin 500 dolara anlaştı.

YPG kontrolü altındaki Ayn İsa'da Zagros kod adlı üst düzey bir YPG'liyle görüştüğünü söyleyen El Selam sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

''Bana bir motosiklet verdiler ve bu motosikleti Hammam Türkmen kasabasının pazarına park etmemi istediler. Motoru aldım ve pazara yakın bir yere park ettim. Telefonla onlara haber verdikten kısa süre sonra patlama oldu. Ayn İsa'ya geri döndüğümde 'Neden pazarın ortasına, daha kalabalık bir yere park etmedin' dediler''

ARACI PARK ETTİM, 3 DAKİKA SONRA PATLADI

Bir süre sonra bomba yüklü bir aracı Tel Abyad çarşısının merkezine park etmesini istediklerini kaydeden El Selam, ''Arabayı kalabalık bir yere park etmem konusunda uyardılar. Yola çıkmadan önce motosiklet eyleminin ücretini istedim. 'Geri döndüğünde iki ücreti birden alacaksın' dediler. Tel Abyad'a geldiğimde kalabalık olmayan bir sokak seçtim ve arabayı park ettim. Telefonla onları aradıktan 3 dakika sonra patlama oldu'' şeklinde konuştu.

Bu patlamada 4 sivil öldü, çok sayıda Tel Abyadlı ise yaralandı.

El Selam'ın telefonunda yapılan incelemede YPG'lilerle yaptığı görüşmeler tespit edildi. Sorguda ise aracı kendisinin koyduğunu kabul etti.

YENİ YÖNTEM: BOMBALAR YEREL HALKA TAŞITILIYOR

Güvenlik birimleri, bombalı araç ve motosiklet saldırılarına yönelen YPG'nin, bu saldırıları ekonomik durumu bozuk yerel halka para karşılığı yaptırdığı görüşünde. Daha önceki saldırılarda da benzer izler bulunmuştu.

BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA YPG'DEN ALINDI

Bombalı saldırının hedefi olan Tel Abyad, 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmişti. 2016'da ABD'nin hava desteğiyle YPG'nin kontrolü altına giren ilçe 2019'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla YPG'den alındı. Tel Abyad, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.