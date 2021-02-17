Tel Aviv Judo Grand Slam yarın başlıyor
İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Tel Aviv Judo Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor. T
İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Tel Aviv Judo Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor. Turnuvada Türkiye’yi, 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 judocu temsil edecek. Müsabakalar yoğun koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek.
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıracak organizasyonun ilk gününde, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ile Mihraç Akkuş madalya mücadelesi verecek.
20 Şubat Cumartesi günü sona erecek Tel Aviv Grand Slam’de, 60 ülkeden 174 kadın, 248 erkek olmak üzere toplam 422 judocu kürsü için yarışacak.
Tel Aviv Grand Slam’de madalya mücadelesi yapacak milli judocuların müsabaka günleri şöyle:
18 Şubat Perşembe
Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız
Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş
19 Şubat Cuma
Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu
Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç
20 Şubat Cumartesi
Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir
Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANI HUYSUZ İDDİALI
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, bu organizasyon öncesi olimpik kadroda yer alan kadın ve erkek judocuların ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na olan sürece kadar Uluslararası Judo Federasyonu’nun (IJF) belirlediği maç takvimlerinde yer alan müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcularımızın, performanslarını iyi değerlendireceklerine inanıyoruz. Olimpiyat yolunda gerek bireysel kilolarda gerekse ülke kotası açısından judocularımız motivasyonlarını üst seviyeye taşıyacaklardır” dedi.
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