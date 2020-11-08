Televizyon kanalından 'yağma, tehdit, şantaj' suçlaması: Haberi istemiyorsanız 15 milyon TL reklam vereceksiniz!

08 Kasım 2020 Pazar, 14:42

3N Medya grubuna bağlı TV100 kanalı ve internet sitesi, “elektronik para” programı Papara’yı hedef alan haberlere imza atarak, Papara’nın kaçak bahis ve kumar çetelerinin para trafiğine aracılık ettiğini ve şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın babası Abdürrahim Karslı’nın da FETÖ’yle bağlantılı olduğu iddia etti. 3N Medya grubunun sahibi Necat Gülseven ve TV100 yönetici Murat Kelkitoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Ahmed Faruk Karslı ise medya grubunun “15 milyon TL”lik reklam anlaşması teklifini kabul etmeyince kendisini hedef aldığını savundu. Yaptığı görüşmeleri kayıt altına alan Karslı, Gülseven’in “Haberleri İçişleri Bakanı Soylu’nun bilgisi dahilinde yapıyoruz”, Kelkitoğlu’nun da “Reis beni sever” diyerek kendisine şantaj yaptığını iddia etti.

TV100 geçtiğimiz günlerde Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş hakkında bir takım iddialar içeren haberler yayınladı. Haberlerin ilkinde bahis baronlarının, milyarlarca liralık para trafiğinde banka hesaplarının yanı sıra bu siteyi kullandıkları iddia edildi. Kumar ve bahis çetelerinin baronlarına ait sitelerde, yurttaşların para yatırmaları için yönlendirildiği binlerce hesap olduğu, çetelerin, çaresiz ve işsiz insanları bulup, onlar adına telefon numarası alarak, hesap açtığı öne sürüldü. Telefon bankacılığı ve internet üzerinden bu hesaplarla ise milyarlarca liralık transfer yapıldığı belirtildi. Bir diğer haberde ise Papara isimli şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın babası Abdürrahim Karslı’nın FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edildi.

Bu haberlerin ardından Papara isimli şirketinin sahibi Ahmed Faruk Karslı, 3N Medya grubunun sahibi Necat Gülseven, TV100 yönetici Murat Kelkitoğlu, şirkette çalışan soyadını öğrenemediği Aydın adlı kişi hakkında “Tehdit, yağma, şantaj, itibarın zedelenmesi” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Karslı avukatı aracığıyla savcılığı verdiği yazılı ifadede önce kendisini TV100 kanalının Haber Müdürü Özkan Tamirak’ın aradığını “haber yapma hazırlığında” olduklarını söylediğini, daha sonra haber danışmanı olduğunu söyleyen Aydın isimli bir kişinin arayarak “Ya yarın kanala geleceksin konuşulacak ya da o haber olacak senin firman kapanacak” diyerek şantaj yaptığını iddia etti. Karslı, Aydın isimli kişinin kendisini ardığı telefon numarasının da yasa dışı bahis sisteminde kayıtlı olduğunu öne sürdü.

"DÜŞMAN KAZANMA"

İfadeye göre; Necat Gülseven ve Murat Kelkitlioğlu ofislerinde buluştukları Karslı’ya “İşinin zarar görmesini istemiyoruz, biz haber yapmayalım senin de itibarın karalanmasın, sen para kazanmaya devam et. Sen işine bak düşman kazanma” dedi. Murat Kelkitlioğlu’nun görüşmede “Birbirimizi tanımak adına bir reklam ilişkisi kuralım, bunun da adını şimdiden koyalım” önerisinde bulunduğu belirtilen ifadede şöyle denildi: “Karslı, ‘Nasıl bir beklentiniz var’ dediğinde ‘Yıllık 15 Milyon TL gibi bir bütçe ayırın’ cevabını aldı. Karslı, ‘şaka mı yapıyorsunuz siz, böyle bir reklam bütçesi mi var’ dediğinde ise Necat Gülseven araya girerek ‘sen de çok kazanıyorsun ne kadar bu yıl ciron’ diye sordu.”

"REİS BENİ ÇOK SEVER"

Karslı, bu görüşme boyunca Necat Gülseven’in defalarca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini kullandığını, Soylu’nun talimatıyla yasadışı bahis haberleri yaptıklarını, çok yakın olduklarını, ailece görüştüklerini, sürekli ziyaret ettiğini, bakanın konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve ona bu konuda çalışması için talimat verdiği havası yaratmaya çalıştığını anlattı. Kelkitoğlu’nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini defalarca zikrettiğini anlatan Karslı, Kelkitoğlunun “Reis beni çok sever, buradaki mücadelemizi takdir eder, ben 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviriydim. Onun talimatıyla medyada bir şeyler yapıyoruz” diyerek üstünde baskı kurmaya çalıştığını savundu.

Bu görüşmenin ardından kendisine 2,5 Milyon TL değerinde bir sözleşme gönderdiğini kabul etmeyince Gülseven’le bir otelde tekrar buluştuklarını anlatan Karslı, Gülseven’in talep ettikleri tutarı vermeyeceğini anladığından “arıyorum Süleyman Bey’i” diyerek telefonuna sarıldığını ancak “ara hemen” dediğinide ise telefon açmayarak konuyu değiştirdiğini söyledi.

Yaptığı görüşmeleri kayıt altına Ahmed Faruk Karslı, ses kayıtlarını dilekçesine ekledi. Savcılığı verilen kayıtta Gülseven “o kadar kazanıyorsun yalnız yemek olmaz Ahmed kardeşim. Ben bu haberleri verirsem sen nasıl çalıştıracaksın Papara’yı” ifadelerini kullanıyor.

MEVCUTLU GETİRİLME KARARI BUHAR OLDU

Karslı’nın ifadesi üzerine ise 4 Kasım tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Necat Gülseven, Murat Kelkitlioğlu hakkında “ivedilikle mevcutlu getirilme” karar verdi. Ancak üzerinden geçen zamana rağmen bu isimler gözaltına alınmadı. Başsavcılık bu konuya ilişkin sorduğumuz sorulara sessiz kalırken, TV100 cephesi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, mevcutlu getirilme kararının yanlışlıkla verildiğini savundu.