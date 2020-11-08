Temaslar yoğunlaştı, Ermenistan’ın kısa sürede çekilmesi en öncelikli koşul…

08 Kasım 2020 Pazar, 23:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmelerinin temel noktasını Karabağ konusu oluşturduğu biliniyor.

Bu temasların ardından Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bakü’ye ziyaretleri, Şuşa’nın kurtuluşunun açıklandığı güne denk geldi. Türk heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Rusya ile yürütülen temasların aktarıldığı ve olsı ateşkes senaryolarının değerlendirildiği öğrenildi. Ziyarette ayrıca Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da yer alması dikkat çekti.

15 GÜNDE ÇEKİLME

Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak Ermeni güçlerinin tüm işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesi görüşüldü. Bu kapsamda tüm işgal altındaki bölgeden Ermeni güçlerinin 15 günde çekilmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda bölgeye Türk ve Rus askerleri barış gücü olarak yerleştirilecek. Çekilmenin tamamlanmasının ardından işgal nedeniyle bölgeden ayrılmış Azerbaycan nüfusunun geri dönüşü ve Karabağ’daki Ermeni nüfusunun statüsüne ilişkin görüşmeler başlayacak.

Senaryolar arasında, Karabağ’da Ermeni yoğunluğunun bulunduğu bölge ile Ermenistan arasında koridor açılması, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında koridor açılması gibi konular da yer alıyor.

Senaryoların hangi boyutunun öne çıkacağı, ateşkes olup olmayacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.