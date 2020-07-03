TEM’de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde seyreden TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki Peugeot marka 20 ADE 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Latif Okçular yönetimindeki 31 P 4916 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesine ok gibi saplanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Okçu ve araçta bulunan Kamil Balay (55) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Asiye Türker (51) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan ağır yaralı kurtulan Asiye Türker, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Kazada hayatlarını kaybeden Okçu ve Balay’ın hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeleri ise, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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