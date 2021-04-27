Temel AFAD gönüllüsü olma yaşı 15 oldu
AFAD’a katılım yaşı 18’den 15’e düşürüldü. 2019 yılında uygulamaya alınan AFAD Gönüllülük Sistemi’ne bugüne kadar 293 bin kişi başvurdu.
AFAD, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD Gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlattı. Çalışma ile çevrim içi eğitimlerin alındığı ‘Temel AFAD Gönüllüğü” başvuru yaşı 15’e indirildi.
Saha eğitimlerini de içeren ‘Destek AFAD Gönüllüsü’ olmak için ise 18 yaşında olmak gerekiyor.
Afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD Gönüllüleri, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor.
Buna göre uzaktan eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsü, profesyonel ekiplere destek olarak Destek AFAD Gönüllüsü ve profesyonellerle koordineli çalışarak Uzman AFAD Gönüllüsü oluyor.
AFAD Gönüllüleri, 2020’de meydana gelen Elazığ ve İzmir depremleri, Giresun seli ile Vefa Sosyal Destek Grupları’nda etkin olarak görev yaptı.
Gönüllüler ayrıca kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de üstlenebiliyor.
Gönüllük Sistemin’ne başvurular, AFAD’ın resmi internet sitesinden yapılabiliyor.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Thodex'te 'dayı' detayı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması