Temel AFAD gönüllüsü olma yaşı 15 oldu

27 Nisan 2021 Salı, 14:20

AFAD, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD Gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlattı. Çalışma ile çevrim içi eğitimlerin alındığı ‘Temel AFAD Gönüllüğü” başvuru yaşı 15’e indirildi.

Saha eğitimlerini de içeren ‘Destek AFAD Gönüllüsü’ olmak için ise 18 yaşında olmak gerekiyor.

Afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD Gönüllüleri, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor.

Buna göre uzaktan eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsü, profesyonel ekiplere destek olarak Destek AFAD Gönüllüsü ve profesyonellerle koordineli çalışarak Uzman AFAD Gönüllüsü oluyor.

AFAD Gönüllüleri, 2020’de meydana gelen Elazığ ve İzmir depremleri, Giresun seli ile Vefa Sosyal Destek Grupları’nda etkin olarak görev yaptı.

Gönüllüler ayrıca kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de üstlenebiliyor.

Gönüllük Sistemin’ne başvurular, AFAD’ın resmi internet sitesinden yapılabiliyor.