Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti
Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Sarp Laleli'nin vefatıyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.
TTF Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi?
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi?
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti