Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti

01 Kasım 2020 Pazar, 23:18

Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sarp Laleli'nin vefatıyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.