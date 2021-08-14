Terim buzları eritti, indirim için gözler Cezayirli Feghouli ve yönetimde
Yüksek ücreti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Feghouli, performansıyla yeniden gündeme geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, yüksek ücreti nedeniyle kadroda düşünmediklerini açıkladığı Feghouli, St. Johnstone karşısındaki performansıyla teknik direktör Fatih Terim’den “şimdilik” geçer not aldı. Bu durumun, Cezayirli yıldızın Sarı-Kırmızılılardaki geleceğini kalması yönünde etkileyebileceği öğrenildi. Terim, ilk 11’de forma giyen, bir gol atan, Arda oyundan çıktıktan sonra da kaptanlık pazubendini koluna takan Feghouli için “Biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki Feghouli ile. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Feghouli de iyi ve istediğim Feghouli olursa sevinirim. Feghouli’nin daha da yukarıya çıkması lazım” sözleriyle, oyuncusuna bakışının pozitif olduğunu gösterdi.
FLORYA’DA ZİRVE
Fatih Terim’in, St. Johnstone’la oynanan rövanş maçından önce Florya’da Feghouli ile bire bir yaptığı görüşmede ikilinin birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Cezayirli futbolcuya kalsa da ayrılsa da hem takım hem kendisi için önemli olduğunu anlattığı öğrenildi. Terim’in hiçbir önyargısı olmadığını, teknik, fizik ve mental açıdan istediği seviyeye gelmesini Feghouli’ye ilettiği bildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun, duyduğu güven nedeniyle Terim’e teşekkürlerini sunduğu, Galatasaray için çalışmaya ve mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini hocasına söylediği kaydedildi.
İNDİRİM YAPAR MI?
Terim’den gelen olumlu adımın ardından, Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 850 bin Avro kazanan Feghouli’nin, kulübün istediği indirime yanaşma ihtimali belirdi. Cezayirli oyuncu, kendisi için nabız yoklayan birkaç kulübün yüksek ücretini ödemeye sıcak bakmaması üzerine transfer olamadı. Başkan Burak Elmas, ayrılık fikrini “yönetim kararı” olarak açıklamış, “Fatih Hocamızın teknik kararları farklı olabilir” demişti. Terim’in St. Johnstone maçından sonraki sıcak tavrının ardından, Galatasaray yönetimi, orta sahanın sağına istediği ekonomik koşullarda transfer yapamaması halinde, Feghouli ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeyi gündemine alacak.
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