Terkoğlu: Erdoğan Türkiye'yi tampon bölge yaptı
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'in YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'in YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin yıllardır içinde bulunduğu mülteci krizi ile ilgili konuşan Barış Terkoğlu, son dönemde Afganistan'da Taliban'ın etkinliğinin göç dalgasına etkisini değerlendirdi.
"Dünyada farkında olmadığımız bir tür kavimler göçü yaşanıyor." diyen Terkoğlu, göçmen krizinin arkasında Amerikan düzeni olduğunu söyledi. Terkoğlu, "Amerikan düzeninin yaratmış olduğu göçmen krizinden söz ediyoruz. Irak'ta, Suriye'de Amerikan sistemi ve müttefikleri bunu yarattı." ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ TAMPON BÖLGE YAPTI"
Son günlerde Türkiye'ye düzensiz bir şekilde giren Afgan mültecilerin sayısındaki artışı değerlendiren Terkoğlu, "Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan, Türkiye'yi mülteci hapishanesine dönüştüren sisteme itiraz etmek, bu sorunu yaratanın vatansız kalan mülteciler olmadığını söylemektir." dedi.
Terkoğlu konuşmasının devamında, "'Biz ülkemizde istemiyoruz Türkiye'de kalsın' diyecekler ve Erdoğan'la yine masaya oturacaklar. Batının istediği tampon ve taşeron bölge olmayı kabul edecek." ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Rusya Savunma Bakanı'ndan kritik Afganistan açıklaması: 'Uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor'
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad'i katletti
- CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı: "Mehmetçik bile bile ölüme gönderiliyor"
- Taliban Afganistan'da kontrolü altındaki toprakları nasıl genişletti?
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- İzmir'de deprem!
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı