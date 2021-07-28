Terkoğlu: Erdoğan Türkiye'yi tampon bölge yaptı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:38

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'in YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yıllardır içinde bulunduğu mülteci krizi ile ilgili konuşan Barış Terkoğlu, son dönemde Afganistan'da Taliban'ın etkinliğinin göç dalgasına etkisini değerlendirdi.

"Dünyada farkında olmadığımız bir tür kavimler göçü yaşanıyor." diyen Terkoğlu, göçmen krizinin arkasında Amerikan düzeni olduğunu söyledi. Terkoğlu, "Amerikan düzeninin yaratmış olduğu göçmen krizinden söz ediyoruz. Irak'ta, Suriye'de Amerikan sistemi ve müttefikleri bunu yarattı." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ TAMPON BÖLGE YAPTI"



Son günlerde Türkiye'ye düzensiz bir şekilde giren Afgan mültecilerin sayısındaki artışı değerlendiren Terkoğlu, "Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan, Türkiye'yi mülteci hapishanesine dönüştüren sisteme itiraz etmek, bu sorunu yaratanın vatansız kalan mülteciler olmadığını söylemektir." dedi.

Terkoğlu konuşmasının devamında, "'Biz ülkemizde istemiyoruz Türkiye'de kalsın' diyecekler ve Erdoğan'la yine masaya oturacaklar. Batının istediği tampon ve taşeron bölge olmayı kabul edecek." ifadelerini kullandı.