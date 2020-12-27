Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şuayip Eren’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması