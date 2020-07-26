Terör örgütü PKK/YPG'den Resulayn’da pazar yerine bombalı saldırı: Beş ölü, 12 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, YPG’nin Suriye’nin Resulayn ilçesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcıyı (EYP) ile saldırı düzenlediğini, beş sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını açıkladı.
?Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı.”
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