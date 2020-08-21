Terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyordu, yakalandı

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:07

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam ettirilen istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli şahıs, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiği adres tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında devam ettiği bildirildi.

