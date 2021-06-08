Ters şeride giren cip, jandarma aracıyla çarpıştı: 2'si asker 4 yaralı
Bartın’ın Amasra ilçesinde ters şeride giren cip ile jandarma aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si asker 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Amasra Çakraz yolunda meydana geldi. Bartın istikametine ters şeride giren Mevlüt D. yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada cip sürücüsü Mevlüt D. ve yanında bulunan Hayrettin I. ile jandarma aracında bulunan sürücü Uzman Çavuş İ.N. ile Uzman Çavuş A.Y. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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