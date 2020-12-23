TESK Genel Başkanı Palandöken'den önemli çağrı: Vergi borcu yapılandırması revize edilerek süre uzatılmalı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:59

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların bitmesine 1 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugüne kadarki süreçte 3 milyonu aşkın kişi borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulundu. Başvuru süresinin bitmesine 1 hafta kala 450 milyara yakın borç yapılandırılmak için bekliyor. Zamanın daralması ve yeni işyeri kapamaları sebebiyle yapılandırma TBMM'de yeniden revize edilerek süre uzatılmalı" dedi.

"REVİZE VE SÜRE UZATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Vergi ve prim borç yapılandırmasında sürenin daralmasına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başvuruda beklenen rakamlara ulaşılması için yapılandırma Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden ele alınarak revize edilerek süre mutlaka uzatılmalı. Devam eden pandemide yaşanan kapanmalar nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız zamanında başvuru yapamadı. Esnaf ve sanatkarımıza bir şans daha verilerek yapılandırma hem revize edilmeli hem de süre uzatılmalı. Aşıların yapılması ile Ocak ayından itibaren olumlu yönde gelişmelerin olacağını düşünerek yapılandırmanın TBMM'de revize edilerek sürenin uzatılması hem esnafımızın yararına hem de devletimizin daha fazla tahsilat yapması bakımından faydalı olacaktır. En önemlisi sürenin uzatılması ile aşılama ile birlikte esnafımızın işyerlerini ne zaman açacağı da bu süre içerisinde netlik kazanacaktır. Bu nedenle revize ve süre uzatılması çok önemli" şeklinde konuştu.

"YAPILANDIRMA 6 AY ÖDEMESİZ VE 60 AYA ÇIKARILMALI"

Borç yapılandırma kanununun TBMM 'de revize edilerek sürenin uzatılması ile esnaf ve sanatkarların rahatlatacağını anlatan Palandöken, "Yaşanan pandemiden dolayı esnafımız zor bir dönemden geçiyor. Kapalı durumda olan ve işleri tamamen ve yarı yarıya düşen esnaf borç ödeyecek durumda değil. Ancak aşının etkisi ile iş yerlerinin açılması ile birikmiş borcların yapılandırılması esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Bu arada yapılandırmanın başarıya ulaşması için esnafımız, yapılandırılan borçlar için asgari 6 ay ödemesiz dönem olmasını bekliyor. Ayrıca yapılandırma süresi de 36 ay yerine 60 aya bölünürse esnaf için daha ödenebilir bir hal alır. Bu nedenle, yapılandırma kanunu TBMM'de tekrar görüşülmeli ve ödeme süresi revize edilmeli. Böyle olursa esnafın üzerindeki yük gerçekten azalmış olacaktır" açıklamalarına yer verdi.



