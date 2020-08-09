TESK’ten merdiven altı döviz uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz alım-satım işleminin merdiven altına indiği uyarısında bulunarak, “Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer” ifadelerini kullandı.

ANKA
09 Ağustos 2020 Pazar, 16:10
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Son günlerde rekor kıran döviz kurunun ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı döviz uyarısında bulundu. 

Yazılı açıklama yapan Palandöken, bankalar ve döviz bürolarınca alınan yüzde 1 KGV vergisi nedeniyle döviz alım-satımının merdiven altına indiğini ifade ederek, “Bankalarca alınan yüzde 1 oranındaki verginin kalkması ile merdiven altı döviz alım ve satımı önlenir. Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer” dedi.


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