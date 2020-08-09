TESK’ten merdiven altı döviz uyarısı!

09 Ağustos 2020 Pazar, 16:10

Son günlerde rekor kıran döviz kurunun ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı döviz uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, bankalar ve döviz bürolarınca alınan yüzde 1 KGV vergisi nedeniyle döviz alım-satımının merdiven altına indiğini ifade ederek, “Bankalarca alınan yüzde 1 oranındaki verginin kalkması ile merdiven altı döviz alım ve satımı önlenir. Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer” dedi.