TESK’ten merdiven altı döviz uyarısı!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz alım-satım işleminin merdiven altına indiği uyarısında bulunarak, “Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer” ifadelerini kullandı.
Son günlerde rekor kıran döviz kurunun ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı döviz uyarısında bulundu.
Yazılı açıklama yapan Palandöken, bankalar ve döviz bürolarınca alınan yüzde 1 KGV vergisi nedeniyle döviz alım-satımının merdiven altına indiğini ifade ederek, “Bankalarca alınan yüzde 1 oranındaki verginin kalkması ile merdiven altı döviz alım ve satımı önlenir. Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer” dedi.
Video Haberler
- Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Türkiye'ye kadın mücadelesi nefes aldıracak
- Konya'da iş yerinde patlama
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
- Halk otobüsünde gergin anlar kamerada
- Cenazeler karıştı! Aileler arasında gerginlik çıktı