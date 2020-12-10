TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:10

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 100 milyon lira olarak açıklanan Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'ni kazanmak isteyenlerin dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Palandöken, geçmiş yıllarda da yaşanan "sahte bilet" tuzağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli. Bayinin yakasındaki ruhsat mutlaka kontrol edilmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, 'korsan' diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemelidir. Vatandaşların yılbaşı bileti talepleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahtekarların iştahını kabartabilir. Yılbaşı biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına mutlaka dikkat edilmelidir."