Tesla Çin pazarına araç üretmek için tasarım direktörü arıyor
Tesla dünyanın en büyük araç pazarı olan Çin'de sürücülerin tercihlerine hitap eden elektrikli araç üretmek için Shanghai ya da Beijing'de stüdyo açma girişimleri kapsamında tasarım direktörü arıyor.
Aynı zamanda dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, Tesla'nın ABD'den sonra ikinci büyük pazarı konumunda. Çin'de elektrikli araç satışlarının LMC Automotive tahminlerine göre bu yıl 1.5 milyon adete ulaşması bekleniyor.
Konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak tasarım stüdyosunun "tam fonksiyonlu" çalışacağını ve şirketin ABD'deki insan kaynakları yöneticisi ve birkaç yetenek avcısının son dört aydır bu pozisyonu doldurmak üzere sektördeki adayları mercek altına aldıklarını söyledi.
Kaynaklar Tesla'nın küresel tasarım direktörü Franz von Holzhausen'ın birkaç adayla görüştüğünü söylese de kaç adayla görüşüldüğü bildirilmedi.
Tesla ve von Holzhausen konuya ilişkin eposta yoluyla iletilen sorulara yanıt vermedi.
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