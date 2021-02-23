Tesla'nın rakibi Lucid Motors 24 milyar dolarlık devasa birleşme anlaşması ile halka arz edilecek
Lüks elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, Churchill Capital IV Corp ile birleşerek halka arz edilmeyi kabul etti. İki şirketin toplam pro-forma değeri 24 milyar dolar seviyesinde.
Eski bir Tesla mühendisi tarafından işletilen Lucid yatırımcıların Tesla hisselerindeki yükseliş nedeniyle elektrikli otomobil sektörüne hücum ettiği bu dönemde halka arz ediliyor.
CCIV'nin borsadaki hisseleri yaklaşık %30'luk düşüşle 40.35 dolar seviyesine kadar gerilerken, birleşme sonucunda oluşacak şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 64 milyar dolar olacak. Kıyas açısından General Motors'un piyasa değeri yaklaşık 76 milyar dolar değerinde.
Lucid'den yapılan açıklamada şirketin üretime başlamaya doğru ilerlediği ve Lucid Air isimli ilk lüks sedan sınıf araçların Kuzey Amerika'da bu yılın ikinci yarısında teslim edilmeye başlayacağı ifade edildi. Şirketten daha önce yapılan açıklamada teslimatların 2021 yılı baharında yapılacağı ifade edilmişti.
Şirket Arizona'daki fabrikasında üretim yapmayı planlarken 2022'de 20,000 ve 2026'da 251,000 araç piyasaya sürmeyi amaçlıyor.
77,400 dolar satış fiyatı ile piyasaya çıkacak araçların tam dolu şarj ile 805 kilometre sürüş kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor.
Kaynak: Reuters
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