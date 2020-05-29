Tevfik Göksu, belediye borcunu camiyle ödeyecek

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:16

Son yıllarda AKP'nin yönettiği ilçe belediyeleri, borçlarını ödemek için kaynak bulamayınca elindeki dini tesis alanlarını satmaya başladı. İstanbul'da cami satış furyasına Sancaktepe, Üsküdar ve Güngören'den sonra Esenler Belediyesi de katıldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.

MECLİS'TEN GİZLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki performansıyla dikkat çeken AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi.

Gündem maddeleri arasında gayrimenkulün satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi yer alıyordu. Ancak, gayrimenkulle ilgili olarak toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine bilgi verilmedi.

Esenler Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, SÖZCÜ'ye “Biz toplantı salonuna girene kadar gayrimenkulün satışı hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Normalde bu gayrimenkul satışı yapılırken komisyon raporu hazırlanır ve meclis üyelerine iki gün önceden rapor verilirdi. Pandemi sürecini fırsat bilip oldu bittiye getirdiler.

Toplantıdan sonra yaptığım araştırmayla satılan yerin ibadet alanını gördüm” dedi. Olağanüstü meclis oturumu sırasında gayrimenkule ait ada parsel numarasının hızlıca okunup onay istendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

BELKİ İTİRAZ EDERLERDİ

*AKP'li meclis üyeleri dahil hiç kimse, neresinin satıldığını bilmiyordu. Dini tesis alanının satıldığını bilseler belki karşı çıkarlardı.

*Göksu borç ödemek için bugüne kadar belediyeye ait çok sayıda taşınmazı sattı. İlk kez ibadet alanı da satıldı. O da tepki görmemek için gizli kapaklı yapıldı.

*İbadet mekanını ticari bir mantıkla borç ödemesine konu etmek etik değil. Kültürümüz ve temel değerlerimizle örtüşmüyor ibadet yerini satmak kabul edilemez.

CAMİYİ OLDU BİTTİYLE DEVRETTİLER

32 yıllık Güneştepe Camii, Esenler Kemer Mahallesi'ndeki 3 bin 922 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Satışı oldu bittiye getirdiler” dedi.