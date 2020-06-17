Teyana Taylor'ın Red Bull Music Festival New York performansı yayında
Yeni albümü bu hafta içinde çıkacak olan sanatçının festival performansının perde arkası şimdi bir belgesele dönüştü.
ABD’li R&B müzik yıldızı Teyana Taylor, yeni albümü ‘The Album’ öncesi teklileri ile takipçilerini sevindiriyor. En son 12 Haziran’da ‘Wake Up Love’ isimli teklisini yayınlayan müzisyen yeni albümü 19 Haziran’da çıkacak.
Bu zamana kadar müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra dans yetenekleri ile de tanınan sanatçı, Red Bull Music Festival New York’ta unutulmaz bir performansa imza atmıştı. ‘House of Petunia’ isimli performansının perde arkasını aktaran Assembly Required: Teyana Taylor’s House of Petunia belgeseli RedBull.Com'da yayınlandı.
Belgeselde sanatçının onlarca dansçı ile unutulmaz bir şova imza atabilmek için durmadan çalıştığı o anları filtresiz bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/films/assembly-required-teyana-taylor-belgesel adresinden ulaşmak mümkün.
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