TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:40

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Bursa Büyükşehir Belediye stadında oynanacak olan Bursaspor - Adana Demirspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Yine aynı tarih ve saatte olan Fatih Karagümrük - Akhisarspor mücadelesinde de Ali Palabıyık görev alacak.