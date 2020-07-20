TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Bursa Büyükşehir Belediye stadında oynanacak olan Bursaspor - Adana Demirspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Yine aynı tarih ve saatte olan Fatih Karagümrük - Akhisarspor mücadelesinde de Ali Palabıyık görev alacak.
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler