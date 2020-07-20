TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

DHA
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:40
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Bursa Büyükşehir Belediye stadında oynanacak olan Bursaspor - Adana Demirspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Yine aynı tarih ve saatte olan Fatih Karagümrük - Akhisarspor mücadelesinde de Ali Palabıyık görev alacak.


Video Haberler