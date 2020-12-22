TFF Başkanı Nihat Özdemir'den naklen yayın açıklaması
Yayıncı kuruluş tartışmaları sürerken TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu hafta cuma gününe kadar anlaşmayı umut ettiklerini söyledi.
Naklen yayın kaosunda yeni gelişme... Yayıncı kuruluş tartışmaları sürerken TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu hafta cuma gününe kadar anlaşmayı umut ettiklerini söyledi. Katarlı yayıncı beIN Sports, naklen yayın ücretlerini ödememişti.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"
TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş para ödemediği için çok centilmence saygı içeresinde bu eylemi yaptılar. Yayıncı kurulaşla görüşmelerimiz devam ediyor. Yayıncı kuruluş bütün ödemelerin yapıldığını söyledi. Biz de bunun doğru olmadığını söyledik.
Görüşmelere başladık. Bu cumaya kadar anlaşmaya vararak yeni sözleşmesinin imzalanacağını düşünüyorum. Ödemeler ondan sonra gerçekleşecek. Ne kadar ödeneceği konusunda anlaştık ama protokollün bazı maddelerinde ve ödeme şeklinde problemler var. Bunun da halledieceğini düşünüyorum" dedi.
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