TFF Başkanı, Rizespor'a sponsor oldu!

22 Ağustos 2021 Pazar, 13:13

Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un sponsorları arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait Limak'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ait ve toplumun büyük bir kesimince de "5'li müteahhit grubu" olarak adlandırılan firmalardan biri olan LİMAK'ın Süper Lig takımı Rizespor'a sponsor olması bazı kesimlerce eleştirildi.

Sosyal medyada, Rizespor'un sırf bu sponsorluk nedeniyle Tahkim, PFDK, UÇK gibi kurullarca korunduğu da iddia edildi.

Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.

Futbolseverlerin tepki gösterdiği bir diğer konu ise, son yılları zararla kapatan Çaykur'un Rizespor'a isim sponsoru olması.